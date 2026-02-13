سفارات دولة الكويت لدى تركيا وألبانيا وأذربيجان والبرتغال تحتفل بالأعياد الوطنية

سفارة الكويت لدى أذربيجان تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى تركيا وألبانيا وأذربيجان والبرتغال بالذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 ليوم التحرير بحضور لفيف من كبار المسؤولين ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالإضافة إلى صحفيين وشخصيات عامة بارزة.

ففي تركيا أقامت سفارة دولة الكويت حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية حضره عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الأتراك وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى تركيا وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الصحافة والإعلام والأدباء والمفكرين ورجال الأعمال.

وبهذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى تركيا عبدالعزيز العدواني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد العدواني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأعياد الوطنية تمثل مناسبة عظيمة تعكس وحدة الشعب الكويتي وتلاحمه خلف قيادته الحكيمة وتستحضر مسيرة الكويت المضيئة منذ التأسيس وما حققته من نهضة شاملة وإنجازات تنموية متواصلة.

وشدد السفير العدواني على متانة العلاقات بين الكويت وتركيا مشيرا إلى أن “زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى تركيا في مايو من العام الماضي جاءت تتويجا لمسيرة ستة عقود من الشراكة الاستراتيجية المبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وأكد المشاركون في الحفل متانة علاقات التعاون الأخوية وعمقها التي تربط دولة الكويت وتركيا وتعززت بفضل رعاية القيادتين واهتمامهما في البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

سفارة الكويت لدى ألبانيا تحتفل بالأعياد الوطنية

وفي ألبانيا احتفلت سفارة دولة الكويت بالأعياد الوطنية بحضور مسؤولين حكوميين ألبان على رأسهم كضيف شرف وزيرة الاقتصاد والابتكار ديلينا إبراهيماي ونائبة رئيس البرلمان كلوديانا سباهيو ووزير السياحة والثقافة والرياضة بلندي غونجيا ونائبة وزير أوروبا والشؤون الخارجية ميغي فينو وأعضاء البرلمان والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في ألبانيا بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والصحافة والإعلام والضيوف.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت في العاصمة تيرانا عدنان الغنيم في كلمة خلال الحفل أخلص التهاني وأسمى التبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وللحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة العزيزة.

وقال الغنيم إن الاحتفال بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب الكويتيين يجدد أسمى معاني الوفاء والإخلاص لبلدنا وقيادتنا الرشيدة التي حرصت منذ نشأة الدولة على دعم القضايا العربية والإسلامية والتمسك بعلاقات طيبة مع دول العالم والوقوف مع القضايا الإنسانية بغض النظر عن الدين أو العرق.

وأكد الغنيم أن العلاقات الكويتية – الألبانية متينة وقوية وفي نمو مستمر وقد تجسدت هذه العلاقات طيلة السنوات الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين عام 1968 مما شكل نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي وحرص الطرفان على تنمية وتعزيز هذه العلاقات والانطلاق بها نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء لتحقيق المزيد مما يطمح إليه ويستهدفه قيادتا وشعبا البلدين مشيدا بالموقف الألباني الداعم للكويت خلال تحريرها عام 1991.

كما أشار الغنيم إلى أنه في كل من جمهورية ألبانيا وجمهورية كوسوفو الصديقتين تمكنت الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية من وضع علامة بارزة ومشرفة لدولة الكويت في مجال العمل الخيري وعبرت بكل صدق عن الموقف الرسمي الكويتي قيادة وحكومة وشعبا حيث دعمت الكويت المشاريع الخيرية في ألبانيا وكوسوفو في مجال العمل الخيري والانساني.

وفي أذربيجان أقامت دولة الكويت حفل استقبال حضره عدد كبير من المسؤولين الأذربيجانيين في الحكومة والبرلمان والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة المعتمدة في العاصمة الأذربيجانية باكو ورجال الأعمال وسط حضور إعلامي واسع وكان ضيف شرف الحفل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور ممادوف.

وبهذه المناسبة قال سفير الكويت لدى أذربيجان محمد المطيري “إن الذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 لتحرير دولة الكويت هما مناسبتان غاليتان وعزيزتان تثيران الاعتزاز والفخر بالوطن وبقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية وصف السفير المطيري عام 2025 “بالعام المليء بالإنجازات والاستحقاقات المقبلة للعام 2026 بالنسبة للعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان” مشيرا إلى عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية على مستوى نائبي الوزير في دولة الكويت في 13 فبراير 2025 وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة العليا بين البلدين بين الفترة من 29-30 أبريل 2025 في دولة الكويت برئاسة وحضور وزيري خارجية البلدين مضيفا أنه من المخطط أن يتم عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة العليا عام 2027.

سفارة الكويت لدى البرتغال تحتفل بالأعياد الوطنية

وفي البرتغال أقامت سفارة دولة الكويت حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وكان على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية المستشار جوزيه جواو أبرانتيس ورئيس المراسم الرئاسية فرانسيسكو باتو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي جوزيه سيزاريو وعدد من البرلمانيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع سفير دولة الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم مقرونة بخالص الدعاء بدوام العزة والرفعة لدولة الكويت.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل أعرب السفير الهزيم عن بالغ شكره وامتنانه للتعاون الكبير الذي تبديه الحكومة البرتغالية في إنجاح مهام السفارة لا سيما في تعزيز أواصر الصداقة وتقريب وجهات النظر بين البلدين الصديقين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتبادل المصالح المشتركة.

كما أعرب السفير الهزيم عن تطلعه إلى تحقيق سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية البرتغالية كامل الأهداف التي وضعتها منذ سنوات من خلال العمل المشترك والبناء مع الجانب البرتغالي وصولا إلى مرحلة أكثر تقدما من التعاون المثمر والمنشود بين البلدين.

وفي كلمته أعرب المستشار أبرانتيس عن بالغ سعادته بهذه المشاركة مؤكدا أن هذه المناسبة “تجسد مشاعر الفرح والسرور التي عمت جميع الحاضرين في الحفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الصديقة”.

وعبر عن تمنياته لدولة الكويت بدوام التوفيق والنجاح قيادة وشعبا متطلعا إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجالات القضائية والعدلية.