إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

صورة أرشيفية

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع مساء الخميس في حرم جامعة كارولاينا الجنوبية، على ما أفادت الجامعة في بيان.

وجاء في البيان أن إطلاق النار وقع في إحدى شقق مجمع المساكن الطلابية، وأدى إلى إغلاق الحرم الجامعي لبضع ساعات.

وأوردت الجامعة على فيسبوك أن “مسؤولي الجامعة لم يؤكدوا بعد هوية الضحيتين ولا حالة الجريح”، مشيرة إلى إلغاء الحصص الدراسية المبرمجة ليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن في الولاية تحقق في الحادث.

وسبق أن شهدت هذه الجامعة عمليتي إطلاق نار، وقعت إحداهما في المجمع نفسه من المساكن الطلابية، وأسفرتا عن قتيل وجريح.

وتضم جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية حوالى 2800 طالب.