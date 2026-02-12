وزير الصحة: تطوير المنظومة الصحية وبناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية وبناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية إيمانا منها بأهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة إضافة إلى الهند ودول الشرق الأقصى.

وقال الوزير العوضي إن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى دعم الحراك العلمي والمهني لافتا إلى ما حققته رابطة أطباء الجلد الكويتية من إنجازات نوعية من بينها تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل وبرنامجا تدريبيا متخصصا خلال السنوات الأخيرة جرى خلالها تدريب أكثر من 200 طبيب وطبيبة على أحدث أساليب التشخيص والعلاج للأمراض الجلدية المزمنة.

وأضاف أن من أبرز الإنجازات “إعداد أول إجماع علاجي وطني لمرض الصدفية في دولة الكويت بما يواكب أحدث الإرشادات العالمية ويخدم أكثر من 10 آلاف مريض سنويا إلى جانب إقامة دورة التعليم المتقدمة عن التهاب الغدد العرقية القيحي بالتعاون مع مؤسسة أوروبية مختصة بمشاركة أكثر من 25 طبيبا وتعزيز الشراكة مع الجمعية الأوروبية لليزر والأجهزة المعتمدة على الطاقة لنقل أحدث التقنيات العلاجية”.

وأشار إلى إطلاق أكثر من 15 حملة توعوية مجتمعية حول الحزام الناري والأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية والأكزيما والبهاق والثعلبة استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص علاوة على تفعيل التعاون مع الروابط الخليجية والعالمية من خلال توقيع اتفاقيات علمية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة.

وأوضح أن أقسام الأمراض الجلدية في مرافق وزارة الصحة تقدم خدماتها لأكثر من 500 ألف مراجع سنويا كما شهدت تطورا ملحوظا عبر إدخال أحدث تقنيات الليزر والعلاج الضوئي وتوفير أدوية مبتكرة معتمدة عالميا إلى جانب تطوير البنية التحتية وتقليل فترات الانتظار وتعزيز كفاءة العيادات المتخصصة.

وأكد الوزير العوضي أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أحدث الاكتشافات في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية معربا عن تمنياته بنجاح أعماله وخروجه بتوصيات تسهم في تطوير الممارسة الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في دولة الكويت.

من جانبها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة عبير البذالي إن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقا من إيمان رابطة أطباء الجلدالكويتية بأهمية مواكبة التطور العلمي المتسارع في هذا التخصص الحيوي والعمل على دعم الممارسات الطبية المبنية على الدليل العلمي بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. وأضافت البذالي أن اللجنة العلمية حرصت على إعداد برنامج علمي ثري ومتوازن يشمل محاضرات علمية وورش عمل وجلسات نقاشية تلامس الاحتياجات العملية للطبيب.