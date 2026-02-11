رئيس الأركان: تمرين “محارب الصحراء 9” يجسد عمق العلاقات الكويتية – البريطانية ويعزز الجاهزية والتنسيق المشترك

جانب من اختتام فعاليات التمرين المشترك بين الجيش الكويتي والبعثة العسكرية البريطانية "محارب الصحراء 9"

قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأربعاء إن تمرين (محارب الصحراء 9) يجسد عمق العلاقات الكويتية – البريطانية ويعزز الجاهزية والتنسيق الميداني المشترك.

جاء ذلك في تصريح للفريق الشريعان نقله بيان صادر عن رئاسة الأركان عقب رعايته وحضوره اختتام فعاليات التمرين المشترك بين الجيش الكويتي والبعثة العسكرية البريطانية (محارب الصحراء 9) بمشاركة شركة نفط الكويت والذي نفذ في لواء (التحرير الآلي/6) بحضور سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى البلاد قدسي رشيد.

وذكر الفريق الشريعان أن التمرين يأتي انعكاسا للعلاقة التاريخية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة ويجسد مستوى متقدما من الجاهزية والانضباط الذي تتمتع بها الجهات المشاركة.

وأضاف أن التمرين يعكس كذلك أهمية التدريب الواقعي في تمكين القادة من ممارسة التخطيط واتخاذ القرار وإدارة العمليات بكفاءة مشددا على أن العمل المشترك والتنسيق الميداني بين الجهات المشاركة يمثلان ركيزة أساسية في نجاح المهام.

وأفاد البيان بأن (محارب الصحراء 9) يأتي ضمن إطار التعاون العسكري المشترك بين الجيش الكويتي والبعثة العسكرية البريطانية ويعد من التمارين العسكرية المجدولة للجيش مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التدريب المشترك وتوحيد المفاهيم العملياتية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للجانبين.

وحضر ختام التمرين وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح ومساعد رئيس الأركان البريطاني اللواء الركن جون سويفت وملحق الدفاع البريطاني لدى البلاد العقيد ركن بحري نيل ماريوت وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي والبريطاني ومن مسؤولي وزارة النفط وشركة نفط الكويت.