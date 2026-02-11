سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى ألمانيا لترؤس وفد الكويت بأعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونخ للأمن

وصل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة اليوم على رأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد والقنصل العام لدولة الكويت في مدينة فرانكفورت عادل أحمد الغنيمان وأعضاء السفارة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي على أهمية المؤتمر في مناقشة أبرز التحديات الأمنية العالمية الراهنة وإتاحة المجال لحوارات بناءة تسهم في تشكيل أرضية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أن التحديات المتسارعة التي يواجهها العالم اليوم تستوجب وضع خارطة طريق توافقية لتعزيز الأمن العالمي وتوحيد الجهود لترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومزدهر.

وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على التزام دولة الكويت بنهجها المنفتح في علاقاتها الدولية ودعمها تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.