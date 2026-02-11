وزير العدل: إحالة رئيس ونواب “إدارة الخبراء” للتقاعد ضمن خطة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء

وزير العدل ناصر السميط

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأربعاء قرارات بإحالة رئيس الإدارة العامة للخبراء وجميع نواب الرئيس إلى التقاعد ضمن مجموعة عددها 60 خبيرا من شاغلي درجة (كبير خبراء) وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة ورفع كفاءة أدائها.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى ضخ دماء جديدة وبناء منظومة خبرة حديثة تقوم على الكفاءة المهنية وتسريع إنجاز القضايا والارتقاء بجودة التقارير الفنية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.

وأضاف أنه أصدر قرارات بتكليف فواز بودي رئيسا للادارة العامة للخبراء بالتكليف وتكليف كل من محمد المطيري وخالد الحسن وفهد المخيزيم وإيمان العوضي وجاسم العتيبي وحبيب العازمي ومشعل الثويني نوابا للرئيس بالتكليف وذلك في إطار تعزيز القيادة التنفيذية للادارة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير للخبراء المحالين إلى التقاعد على ما قدموه من عطاء وجهود طوال سنوات خدمتهم متمنيا لهم دوام الصحة والتوفيق.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات التطويرية التنظيمية والفنية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتسريع الفصل في القضايا وتعزيز ثقة المتقاضين في منظومة الخبرة.