وزير الإسكان: دعم قطاع المقاولات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الأربعاء ضرورة دعم قطاع المقاولات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يمثله هذا القطاع من دور محوري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة الوزير المشاري خلال افتتاح منتدى الاتحاد الكويتي للمقاولين لعام 2026 بحضور نخبة من المتخصصين وصناع القرار لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءته وتعزيز تنافسيته في السوق الكويتي.

وأضاف أن قطاع المقاولات إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية ما يتطلب مواصلة تطوير التشريعات واللوائح المنظمة وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يحقق التوازن بين جودة التنفيذ وإدارة المخاطر واستدامة المشروعات.

وأكد الحرص على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتوفير حلول إسكانية متكاملة تتماشى مع رؤية (الكويت 2035) في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

وأشاد بدور الاتحاد الكويتي للمقاولين في تنظيم هذا المنتدى وفتح قنوات الحوار وتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات العقود والتحكيم وإدارة المشروعات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير القطاع معربا عن تمنياته بنجاح أعمال المنتدى وخروج توصياته بنتائج عملية تدعم هذا القطاع وتعزز دوره في خدمة التنمية الوطنية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمقاولين بدر الحميضي في كلمة مماثلة إن المنتدى يجسد توجه الاتحاد نحو الانتقال من الطرح التقليدي إلى النقاش الاستراتيجي حول مستقبل قطاع المقاولات مؤكدا أن تطوير المنظومة التعاقدية والتنظيمية يعتبر من الركائز الأساسية لرفع جودة المشاريع وتقليل النزاعات وتعزيز الثقة بين أطراف العملية التعاقدية.

وأعرب الحميضي عن تقديره لمشاركة ممثلي الاتحادات المحلية والدولية مشيدا بدور الجهات الحكومية في دعم قطاع المقاولات وترسيخ نهج الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص بما يخدم المسيرة التنموية في البلاد.

وثمن دعم الشركات الراعية للمنتدى ما يعكس التزام القطاع الخاص بالمبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع المقاولات مؤكدا مواصلة الاتحاد دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية والعمل على تطوير قطاع المقاولات والارتقاء بمنظومته بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت.

وحضر المنتدى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخبراء الدوليين والاتحادات المهنية والجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.