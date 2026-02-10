الديوان الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع المفوضية السامية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات

صورة جماعية لمسؤولي الديوان الوطتي لحقوق الإنسان مع وفد الأمم المتحدة

بحث الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء مع وفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان في إطار دعم الشراكات المؤسسية ومتابعة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الديوان في بيان صحفي إن اللقاء بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها بناء القدرات التخصصية ومتابعة آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إلى جانب استعراض الدور المؤسسي للديوان في مجالات الرصد والمتابعة والتنسيق بصفته مؤسسة وطنية مستقلة.

وبحسب البيان أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية المعتمدة.

ويأتي اللقاء تأكيدا على حرص الديوان الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز شراكاته مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمشاركة الفاعلة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وكان في استقبال الوفد الوزير المفوض رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان انس الشاهين وعدد من مسؤولي الديوان.