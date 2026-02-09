مندوب دولة الكويت في جنيف يؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين أهمية تعزيز التعاون القائم بين الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف المجالات الإنسانية.

جاء ذلك في لقاء عقده السفير الهين مع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في جنيف.

وقال السفير الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء الذي جمعه مع صالح جاء عقب اجتماع عقده المفوض الأممي السامي الجديد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف تناول خلاله رؤى الدول الأعضاء حول عمل المفوضية ودورها المستقبلي.

وأضاف الهين أن لقاءه مع صالح تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والمفوضية لا سيما في ما يتعلق بالاستجابة للأزمات الإنسانية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية اللاجئين والنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية حول العالم.

وجدد السفير الهين خلال اللقاء التزام دولة الكويت الثابت بدعم المفوضية وبرامجها الإنسانية انطلاقا من نهجها الإنساني الراسخ وتوجيهات قيادتها السياسية مؤكدا استمرار دولة الكويت في القيام بدورها الإنساني الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب صالح عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت للمفوضية مؤكدا على الشراكة الوثيقة التي تجمع الجانبين.

وفي هذا السياق نقل المفوض السامي تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مثمنا الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت وقيادتها في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.