سمو رئيس مجلس الوزراء يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

عقد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة نحو مزيد من التطور والازدهار إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب عبدالرحمن البدر.

كما حضرها عن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.