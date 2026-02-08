×
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مستقبلا الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
الكويت
وصل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب وزير الخارجية بالتكليف السفير عزيز رحيم الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب عبدالرحمن البدر وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود وكبار المسؤولين في الدولة.

