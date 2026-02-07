“زين”.. تدعم التحوّل الرقمي لقطاع الطاقة

وزير النفط طارق الرومي والشيخ نواف السعود وأحمد العيدان ووفاء القطامي وحمد المرزوق ووليد الخشتي في جناح زين

أعلنت زين الكويت عن رعايتها ومشاركتها في مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز KOGS 2026، في خطوةٍ تؤكّد دورها كشريكٍ استراتيجيٍ لقطاع الطاقة الوطني لتمكين البُنية الرقمية التي ترتكز عليها عمليات هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الشركة أن مشاركتها في هذا الحدث تُبرز توجّهها الاستراتيجي لترسيخ شراكات طويلة الأمد مع الجهات الوطنية ورفع جاهزية منظومة المؤسسات الوطنية، والمساهمة في رفع جاهزية منظومة الطاقة لمُتطلّبات التحوّل الرقمي المستدامة، مع الحفاظ على أعلى المعايير والأمان التشغيلي.

وأقيم معرض الكويت للنفط والغاز تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح ونُخبة من الوزراء والقياديين وُصنّاع القرار، حيث قدّم مساحةً للحوار مُتعدد التخصّصات حول مُستقبل الطاقة، وشكّل منصّةً مُحفّزةً لبحث حلول التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة، مع التركيز على التميّز التشغيلي وأمن الإمدادات.

واستضافت زين في جناحها بالمعرض كل من معالي وزير النفط طارق الرومي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لـ ZainTECH أندرو حنّا، ومدير عام ZainTECH الكويت محمد حرب.

المرزوق يستعرض رؤية زين الاستراتيجية لدعم قطاع الطاقة الوطني

وأبرزت زين من خلال هذه المشاركة دورها، جنباً إلى جنب مع مزوّد الحلول الرقمية الإقليمي التابع لها ZainTECH، كشريكٍ استراتيجيٍ يتجاوز تقديم الخدمات إلى تمكين منظومة رقمية متكاملة داعمة لقطاع الطاقة الوطني، عبر تسخير إمكانات الشبكات المتطورة وخبراتها في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والعمل مع كبرى شركات الطاقة الوطنية لتسريع التحوّل الرقمي في بيئات تشغيل متنوعة تشمل المصافي والمنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على تعزيز الأمن، ورفع الكفاءة، ودعم الأهداف البيئية.

وتعكس مشاركة زين في المعرض نهجها في تمكين التحول عبر حلول رقمية متقدمة تشمل شبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية المُدارة وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والطائرات المُسيّرة وحلول الأمن السيبراني، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز السلامة وتطوير الإنتاجية والاستدامة ضمن البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة.

المرزوق والخشتي يتوسطان فريق زين

وحظي المؤتمر بهيكل حوكمة ولجان تنفيذية ضمّت قيادات بارزة من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت، إلى جانب مُمثّلين عن شركات الطاقة والمؤسّسات البحثية والتقنية العالمية، بما عكس وزن الحدث كمحطّة دولية للحوار وتبادل الخبرات وإطلاق الشراكات.

وتمتد أهمية المعرض إلى كونه منصّة جامعة تتجاوز نطاق الصناعة التقليدي عبر جلسات متخصصة وفرص تواصل نوعية، بما في ذلك محاور مرتبطة بخفض الانبعاثات وتعزيز المحتوى المحلّي وتمكين الجيل القادم من الكفاءات، بما يفتح مساحة للتعاون وبناء الشراكات وإطلاق مبادرات مؤثّرة على مستوى القطاع.