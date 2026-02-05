18 قتيلا بانفجار في منجم غير شرعي للفحم في الهند صورة أرشيفية العالم نُشر : الخميس 5-2-2026مالخميس 5-2-2026م س س قضى 18 شخصا على الأقل الخميس بانفجار وقع في منجم غير شرعي للفحم في ولاية ميغالايا بشمال شرق الهند. وجاء في بيان للشرطة المحلية أنه “خلال عملية الإنقاذ، تم انتشال ما مجموعه 18 جثة من موقع الانفجار”. اقرأ ايضا مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس فيروس كورونا: ما هي السلالة الهندية وهل تجدي معها اللقاحات؟ مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية