نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري يقترح نقل موقع تجمع كبار المقاولين ومواقع خلط الأسفلت والخرسانة الجاهزة إلى موقع بديل

نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري إقتراحا بنقل منطقة تجمع كبار المقاولين ومواقع خلط الأسفلت والخرسانة الجاهزة الواقعة بين امتداد طريق الدائرى (6.5) وطريق الدائري السابع إلى موقع آخر، وتحويل الموقع الحالي إلى مشروع إسكاني.

وجاء في الإقتراح، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، جرى تخصيص موقع لتجمع كبار المقاولين وقسائم خلط الخرسانة الجاهزة في مرحلة سابقة بعيدًا عن المناطق السكنية. ومع التوسع العمراني المتسارع، أصبحت هذه المنطقة ملاصقة لمناطق سكنية أنشئت حديثا، تشمل منطقة عبد الله المبارك، ومنطقة غرب عبد الله المبارك، ومنطقة جنوب عبدالله المبارك.

ويقع الموقع محل المقترح ضمن نطاق تحدّه من جهة امتداد طريق الدائري (6.5)، ومن جهة أخرى طريق الدائري السابع، من جهة أخرى طريق الصليبية (كبد)، إضافة إلى طريق يفصل بينه وبين محطة المترو وسكة الحديد الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى تداخل الأنشطة الصناعية القائمة في الموقع مع النطاقات السكنية المجاورة.

وقد أسفر ذلك عن آثار سلبية تمثلت في تلوث الهواء بغبار الأسمنت، وارتفاع مستويات الضوضاء، وتزايد حركة الشاحنات الثقيلة، بما ينعكس سلبًا على صحة السكان وجودة البيئة المحيطة. كما أن حركة دخول وخروج خلاطات الأسمنت من وإلى المصانع القائمة في الموقع تشكل خطرًا على مستخدمي طريق الصليبية (كبد)، نتيجة تداخل حركة الخلاطات مع حركة المركبات بعد الدخول والخروج من المصانع، بما يعرض مرتادي الطريق لمخاطر السلامة المرورية.

واقترح المطيري نقل موقع تجمع كبار المقاولين ومواقع خلط الأسفلت والخرسانة الجاهزة إلى موقع بديل مناسب، يتم تحديده وفق استعمالات المخطط الهيكلي الحديث للدولة، على أن تتوافر في الموقع المقترح الاشتراطات البيئية ومسافات الأمان المعتمدة، حفاظا على الصحة العامة وجودة الحياة.

كما اقترح المطيري استغلال الموقع الحالي الواقع بين امتداد طريق الدائري (6.5) وطريق الدائري السابع، والبالغة مساحته التقريبية نحو تسعة ملايين متر مربع، والمبين موقعه في الكروكي المرفق، وتحويله إلى مشروع إسكاني متكامل يسهم في معالجة جانب من المشكلة الإسكانية.