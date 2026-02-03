×
×

“نفط الكويت” توقع مذكرة تفاهم مع “توتال إنرجيز” لتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية

"نفط الكويت" توقع مذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز" لتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية
الكويت
نُشر :
س
س

وقعت شركة نفط الكويت اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة (توتال إنرجيز) الرائدة في صناعة الطاقة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التوقيع جرى خلال معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز (KOGS) الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبينت أن الاتفاقية تحدد مجالات التعاون بين الطرفين التي تشمل إجراء الدراسات الفنية والأبحاث العلمية لزيادة فرص الاستكشافات النفطية في دولة الكويت بما في ذلك تقييم الموارد والتكاليف والمخاطر ذات الصلة تمهيدا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في المستقبل تصب في سرعة الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأضافت أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي المستقبلي إذ أعرب الطرفان عن ثقتهما بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية