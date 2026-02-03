"كوفبك" الكويتية توقع اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "شل"

وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الثلاثاء اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع شركة (شل) الكويت للاستكشاف والإنتاج تمهيدا لإطار عمل يهدف إلى تعزيز التعاون ودعم استراتيجية كوفبك للنمو الدولي طويل الأمد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) عيسى المراغي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع الاتفاقية التي جرت خلال مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الاتفاقية تسهم في وضع أساس منظم للتعاون يركز على تبادل المعرفة والخبرات التقنية وتقييم فرص التعاون المحتملة في جميع قطاعات أعمال الاستكشاف والإنتاج العالمية للشركتين.

وذكر المراغي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قيمة الأصول ودعم التميز التقني واتخاذ القرارات المهمة مع الحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية والتجارية لكلا الطرفين.

وبين أن الاتفاقية تعكس كذلك التزام (كوفبك) ببناء شراكات طويلة الأمد قائمة على زيادة القيمة عبر التعاون مع شركات الطاقة العالمية الرائدة من خلال إنشاء منصة منظمة للتعاون وتبادل المعرفة.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج البلاد.