"نفط الكويت" و"اس ال بي" توقعان عقد إدارة وتطوير حقل مطربة الاستراتيجي

وقعت شركة نفط الكويت اليوم الثلاثاء عقدا مع شركة (اس ال بي) الرائدة في مجال الخدمات النفطية “هو الأول من نوعه لإدارة وتطوير حقل مطربة الاستراتيجي الواقع في شمال غرب الكويت” بقيمة تبلغ 466 مليون دينار كويتي (نحو 5ر1 مليار دولار أمريكي) وبمدة تصل إلى 5 سنوات.

وجرى التوقيع خلال معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الخامس الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشروع يعتبر نقلة استراتيجية في قطاع النفط الكويتي إذ يهدف إلى تعزيز الإنتاج من خلال تطوير الحقول النائية والبعيدة ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الكويت الاستراتيجية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق إنتاج من حقل مطربة يفوق الـ90 ألف برميل يوميا.