"البترول الكويتية العالمية" توقع اتفاقية مع شركة "إيني" لبناء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الحيوي في إيطاليا

وقعت شركة البترول الكويتية العالمية اليوم الثلاثاء اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية لبناء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الحيوي في إيطاليا خلال مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) الذي أقيم تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع أن هذا الاستثمار المشترك بين فرع الشركة بإيطاليا وشركة إيني في جزيرة صقلية يعد خطوة بارزة تسهم في توسيع قدرات الشركتين لإنتاج الوقود الحيوي.

وأضاف العجمي أن المشروع يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين (إيني) و(البترول الكويتية العالمية) التي تعود جذورها إلى الشراكة في مصفاة ميلازو عام 1996.

وأوضح أن المجمع الصناعي سيعتمد على تقنية Ecofining المملوكة لشركة إيني والتي تتيح تحويل مخلفات الزيوت النباتية إلى وقود حيوي متجدد بنسبة 100 في المئة وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500 ألف طن متري إذ سيتم تصميم المجمع الصناعي بما يضمن أعلى درجات المرونة التشغيلية لإنتاج الديزل الحيوي (HVO) ووقود الطيران المستدام (SAF).

وتوقع أن تسهم هذه الأنواع من الوقود الحيوي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 65 في المئة مقارنة بمزيج الوقود الأحفوري التقليدي بما يدعم جهود تقليل وإزالة الكربون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي.

وذكر أن هذا المشروع يعكس التزام مؤسسة البترول الكويتية بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية التحول في الطاقة لعام 2050.

وشدد على أن هذا المشروع يأتي امتدادا لاستثمارات شركة البترول الكويتية العالمية في قطاع الوقود الحيوي المستدام وثاني شراكة إستراتيجية مع شركة إيني الإيطالية في مجال الطاقة قائلا “سيضع هذا الاستثمار الشركتين في طليعة منتجي الوقود المتجدد في أوروبا”.

وقال العجمي إن المشروع يتوافق مع التوجهات العالمية لخفض انبعاثات الكربون في قطاعات النقل والطاقة كما سيسهم هذا التعاون في بناء وتطوير قدرات الكوادر الكويتية في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد الخضراء.

وأضاف أن (البترول الكويتية العالمية) ملتزمة بتنويع استثماراتها بما يتناسب مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد في مجال الوقود الحيوي وتعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول التنقل المستدام لعملائها في الأسواق الأوروبية.

يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية تأسست في عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4800 محطة تشمل أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.

كما يزود فرع الشركة لوقود الطيران أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيع وتسويق فرع الشركة للزيوت أفضل وأجود أنواع منتجات زيوت التزييت في العالم.

وتمتلك الشركة حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.