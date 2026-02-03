"الكويتية لنفط الخليج" و"أرامكو لأعمال الخليج" تحدثان اتفاقية عمليات الخفجي المشتركة

حدثت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج اليوم الثلاثاء اتفاقية عمليات الخفجي المشتركة المبرمة في العام 2010 بهدف تدشين مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك.

جاء ذلك في بيان الشركة الكويتية لنفط الخليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع الذي جرى خلال معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت الشركة في بيانها أن تحديث الاتفاقية ينطلق من عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واستلهاما للرؤية المشتركة التي أرستها مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2019 بين البلدين الشقيقين.

وذكرت أنه قام بتوقيع تحديث الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بدر المنيفي والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو لأعمال الخليج نايف السلمي. يذكر أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج هما شركتا التشغيل في الخفجي.