سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل افتتاح معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز في مركز جابر الأحمد الثقافي.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الحفل أن تواجد ضيوف البلاد في هذا المؤتمر يعكس استمرار دور الكويت كشريك عالمي موثوق في مجال الطاقة واستعدادها للتواصل مع العالم من خلال التعاون والابتكار والاستثمار الطويل الأجل.

وأوضح سموه أن التحول الاقتصادي للبلاد يرتكز على رؤية (كويت 2035) والتي تعد خارطة طريقنا الاستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذه الإستراتيجية تركز على تعظيم القيمة طويلة الأجل لمواردنا الطبيعية وتعزيز المرونة والتميز التشغيلي من خلال الابتكار ووضع الكويت كمركز طاقة عالمي تنافسي وجاهز للاستثمار تماشيا مع هذه الأهداف.

وذكر سموه أن من أولويات الحكومة تحديث سياساتنا وأطرنا التنظيمية من أجل بيئة أعمال أكثر صحة وشفافية موضحا أن مؤسسة البترول الكويتية تعد عنصرا أساسيا في هذا التغيير حيث تترجم الطموحات الوطنية إلى إجراءات ملموسة.

وقال سموه إن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير القطاع النفطي وتعظيم الاستفادة من أصوله وذلك في إطار رؤية الكويت 2035 واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040.

وأوضح سموه أن المبادرة الأولى مشروع (شاهين) تأتي ضمن توجه استراتيجي لتطوير البنية التحتية النفطية حيث تجري المؤسسة حاليا مناقشات مع عدد من كبرى المؤسسات المالية العالمية لإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل تشمل تأجير شبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية ذات المعايير العالمية مبينا أن المشروع يقوم على مبدأ واضح يتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول البنية التحتية الاستراتيجية عبر فتح المجال أمام الاستثمار الدولي وفق أطر مدروسة وشروط منظمة بعناية.

وأكد سموه أن الإطار المقترح يضمن احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بالملكية الكاملة لشبكة خطوط الأنابيب مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية الكاملة والسيادة المطلقة في اتخاذ القرار مشددا على أن سيادة دولة الكويت على ثرواتها الوطنية محمية بموجب الدستور وسلطتها في صنع القرار غير قابلة للمساس أو التفاوض مضيفا أن من المتوقع عند استكمال المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر منفرد في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

وأضاف سموه أن الكويت من خلال مؤسسة البترول الكويتية تستعد لدعوة شركات النفط العالمية للمساهمة في دعم شركة نفط الكويت في تطوير الاكتشافات البحرية للنفط والغاز التي تم الإعلان عنها مؤخرا في دولة الكويت معلنا في هذا الإطار عن مشروع (السيف) والذي يهدف إلى الاستعانة بشركات النفط العالمية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول نوخذة وجزة وجليعة البحرية بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ونقل الخبرات والتقنيات المتقدمة ودعم عمليات شركة النفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وشهد سموه جلسة نقاشية شارك فيها وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود استعرض خلالها جهود المملكة في انتاج الطاقة وأهدافها المتمثلة في الحفاظ على استقرار مستدام لأسواق النفط.

واستمع سموه إلى جلسة حوارية شارك فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز إس إي باتريك جان بويان والرئيس التنفيذي لشركة شل إنترناشونال المحدودة وائل صوان والرئيس التنفيذي لشركة نفط عمان أشرف المعمري تطرقوا خلالها لعدد من قضايا الطاقة الراهنة وجهودهم الاستكشافية والاستثمارية في مناطق عملهم.

من جهته ألقى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت ورئيس اللجنة التنفيذية لمعرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز أحمد العيدان كلمة بهذه المناسبة أفاد فيها بأن هذا الحدث يلعب دورا حيويا في تعزيز تبادل المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لضمان أمن الطاقة وتحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة العالمية والمسؤولية البيئية.

وشهد سمو رئيس مجلس الوزراء في ختام الحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات وهي اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه لمحطة الزور الشمالية للمرحلتين (الثانية والثالثة) بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه وتعديل اتفاقية عمليات الخفجي المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو وتمديد اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة الدقم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة أوكيو واتفاقيات ملزمة لتطوير مصفاة حيوية جديدة في إيطاليا بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة ايني.

كما شمل الحفل توقيع اتفاقية البيع والشراء بين الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة شل وتوقيع اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية لترسيخ التعاون طويل الأمد بين الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة شل وتوقيع اتفاقية إطار التعاون بين الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة توتال إنرجيز.

وشمل الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم لإجراء دراسات فنية مشتركة في دولة الكويت وتعزيز مجالات التعاون المستقبلي بين شركة نفط الكويت وشركة توتال إنرجيز وتوقيع عقد الإدارة المتكاملة لمشروع حقل مطربة النفطي بين شركة نفط الكويت وشركة إس إل بي وتوقيع تمديد اتفاقية الخدمات الفنية المطورة في الحقول جنوب وشرق الكويت بين شركة نفط الكويت وشركة بي بي.