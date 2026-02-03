ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة يصل إلى البلاد في زيارة رسمية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

وصل إلى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كما كان في الاستقبال معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.

وقد رافق صاحب السمو الملكي وفد رسمي ضم كلا من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ومعالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك وسعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة وسعادة وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي وسعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة وسعادة وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وعدد من كبار المسؤولين.