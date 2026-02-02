سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الصديق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لفخامته حيث بدأت بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته ثم قام فخامته بمصافحة كبار المسؤولين بالدولة.

وقد عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والإتحاد السويسري الصديق ترأس خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الصديق الجانب السويسري وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالبلدين.

وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح بأن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والإتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

كما أقيمت مأدبة غداء على شرف فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الإتحاد السويسري الصديق والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.