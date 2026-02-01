محافظ الفروانية: الأعياد الوطنية محطة تاريخية مهمة لاستذكار مسيرة البناء والنهضة

مراسم رفع العلم بمحافظة الفروانية للاحتفال بالأعياد الوطنية

قال محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح إن الأعياد الوطنية تمثل محطة تاريخية مهمة نستذكر من خلالها مسيرة البناء والنهضة ونستحضر تضحيات رجالات الكويت الأوفياء مجددا العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأكد الشيخ عذبي الناصر في كلمة خلال احتفالية محافظة الفروانية اليوم الأحد بمراسم رفع العلم إيذانا ببدء انطلاق احتفالات الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير حرص المحافظة على المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية وتعزيز روح التلاحم بين المواطنين والمقيمين لافتا إلى أن هذه المناسبات الغالية تجسد وحدة الصف وتعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب.

ورفع الشيخ عذبي الناصر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أبناء المحافظة في ختام مراسم رفع العلم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وبدأ الاحتفال برفع العلم وعزف السلام الوطني حيث قام محافظ الفروانية برفع العلم كما شهد الاحتفال حضور عدد من القيادات الأمنية ومسؤولي الجهات الحكومية وأهالي ووجهاء المحافظة بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الذين أدوا فقرات وطنية تعبر عن هذه المناسبات الوطنية الغالية.