وزير الشباب يؤكد نجاح دولة الكويت في تنظيم “نسخة استثنائية” من بطولة كأس آسيا لكرة اليد

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري خلال تسليم الجوائز

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الخميس أن دولة الكويت نجحت في تنظيم “نسخة استثنائية” من بطولة كأس آسيا لكرة اليد تنظيميا وفنيا وجماهيريا والتي جاءت نتيجة الجهود المضنية للكوادر الكويتية في كافة اللجان العاملة في البطولة.

وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي عقب حضوره المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء اليوم في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي للصالات المغلقة بين منتخبي البحرين وقطر إن هذا “النجاح الباهر” يأتي نتاجا للرعاية السامية التي توليها القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم للقطاع الرياضي بمختلف مجالاته.

وأضاف أن هذه “الاستضافة المميزة” تعكس ثقة مسؤولي اللعبة بالقارة الآسيوية بقدرات الكوادر الكويتية التنظيمية معتبرا أن “المستوى الفني العالي والتنافسي” الذي ظهرت به المنتخبات المشاركة في البطولة في مختلف أدوارها أسهم بنجاحها وجسد التطور الكبير الذي تعيشه كرة اليد الآسيوية.

وأوضح أن “التنظيم الرائع” للبطولة يمثل استكمالا للنجاحات الكويتية في تنظيم الفعاليات والبطولات المهمة في الأعوام الأخيرة كما أنه يعد أحد النماذج الناجحة لتكامل الأدوار بين اللجنة العليا لتنظيم البطولات الرياضية التي تقام في دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الأحداث الرياضية.

وأشار الوزير المطيري إلى أن دعم واستضافة البطولات القارية في دولة الكويت ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة في بناء منظومة رياضية مستدامة تعزز من حضور الرياضة الكويتية إقليميا ودوليا مؤكدا أن هذا النجاح يعد ثمرة للشراكة الناجحة بين اللجنة العليا لتنظيم البطولات الرياضية والاتحادات الرياضية ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

وهنأ المنتخب البحريني الشقيق بتتويجه بلقب البطولة ومنتخب قطر الشقيق بإحرازه المركز الثاني كما بارك لرجال منتخب الكويت الوطني الذي تمكنوا من نيل المركز الثالث والعودة لمنصات التتويج في البطولة منذ سنوات طويلة مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها المنتخبات المشاركة والتي كان لها بالغ الأثر في إنجاح البطولة.

وتقدم الوزير المطيري بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والاتحاد الكويتي لكرة اليد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين على جهودهم المخلصة في تنظيم البطولة منوها بدور الجمهور الكويتي وباقي المنتخبات المشاركة على المساهمات الفاعلة في الحضور ومساندة منتخباتهم ما أدى لإنجاح هذه البطولة وإخراجها “بصورة مميزة” على كافة الأصعدة.

وكان المنتخب البحريني توج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه بفوزه على نظيره القطري في المباراة النهائية (29 – 26) بعد وقت إضافي إثر انتهاء المباراة بالتعادل في حين أحرز منتخب الكويت المركز الثالث بتغلبه على اليابان بنتيجة (33 – 32) علما بأن الفرق الأربعة تأهلت إلى بطولة كأس العالم المقبلة المقرر في ألمانيا العام المقبل.