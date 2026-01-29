وزير الدفاع يؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الإمارات

وزير الدفاع الكويتي برفقة ولي عهد دبي خلال جولتهما في مقر المنتدى الإعلامي الإماراتي - الكويتي

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الخميس عمق العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن ذلك جاء لدى حضور الشيخ عبدالله علي الصباح والوفد المرافق له فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي – الكويتي في دبي ضمن احتفالية (الإمارات والكويت .. إخوة للأبد) حيث كان في استقباله ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأشاد الشيخ عبدالله علي الصباح وفق البيان بفعاليات المنتدى ومحاوره في إبراز الدور الريادي للبلدين الشقيقين بكل المجالات والصعد والمستويات مما يسهم بفتح آفاق جديدة في مسيرة التعاون الثنائي بين الجانبين.

ويشارك في المنتدى نخبة من الإعلاميين والخبراء من الكويت والإمارات ويضم جلسات حوارية متخصصة تتعلق بالإعلام الرقمي وصناعة المحتوى ودور الإعلام في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الإعلامي المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الإعلام المعاصر وتحدياته المستقبلية ودوره في مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

ويأتي المنتدى الإعلامي ضمن فعاليات أسبوع (الإمارات والكويت .. إخوة للأبد) الذي يستمر لغاية الرابع من فبراير المقبل لإبراز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما يستحضر المنتدى المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك في مختلف الجوانب الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية.

ورافق وزير الدفاع كل من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي.