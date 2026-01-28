×
عراقجي يحذّر الولايات المتحدة من أن “إصبع طهران على الزناد”

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الشرق الاوسط
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء من أن بلاده ستردّ بقوة على أي عملية عسكرية أميركية، من دون أن يستبعد التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.

وكتب عراقجي على منصة إكس “قواتنا المسلحة الباسلة مستعدة – وأصابعها على الزناد – للرد فورا وبقوة على أي عدوان من البر والبحر والجو”.

وأضاف “في الوقت نفسه، لطالما رحّبت إيران باتفاق نووي متبادل المنفعة وعادل ومنصف – على قدم المساواة، ومن دون إكراه أو تهديد أو ترهيب –  يضمن حقوق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية، ويكفل عدم وجود أسلحة نووية”.

