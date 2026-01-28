×
×

النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع السفير القطري لدى البلاد تعزيز التعاون الثنائي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ‏يستقبل سفير دولة قطر
الكويت
نُشر :
س
س

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء مع سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي آل محمود سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين مشيدا بمستوى التعاون القائم والعمل على تطويره بما يسهم في دعم مسيرة التنسيق القائم وتبادل الخبرات في إطار الحرص المتبادل على توطيد التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بدوره السفير آل محمود عن اعتزاز دولة قطر بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مثمنا مستوى التعاون القائم بين الجانبين مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

اقرأ ايضا

تحديد موعد سحب قرعة كأس العرب 2021
الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات