وزير المالية يبحث مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمراقبة الأسلحة الامريكي موضوعات مشتركة

وزير المالية مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمراقبة الأسلحة الامريكي

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الأربعاء مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمراقبة الأسلحة وعدم الانتشار بالولايات المتحدة الأمريكية آن غانزر عددا من المواضيع في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إنه تم استعراض وتبادل الاراء حول بناء وتطوير القدرات والخبرات الفنية والتعاون في المستقبل في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ستيفن بتلر.