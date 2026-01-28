وزير المالية يبحث مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري

وزير المالية مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الأربعاء مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالله الشيخ سيديا سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والاستثماري.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الموريتاني للبلاد حيث تم تبادل وجهات النظر حول خطط العمل للمرحلة القادمة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات. وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت محمد الأمين ولد الشيخ.