وفد كويتي رسمي برئاسة وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات لحضور إطلاق فعاليات "أسبوع الإمارات والكويت - إخوة إلى الأبد"

توجه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأربعاء على رأس وفد رسمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور فعاليات إطلاق أسبوع (الإمارات والكويت إخوة إلى الأبد) المقرر انطلاقه غدا الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الوفد الكويتي يضم في عضويته كلا من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح.

وذكر البيان أن أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت والذي ينطلق في جميع إمارات الدولة متضمنا باقة واسعة تضم أكثر من 40 فعالية مجتمعية وثقافية وترفيهية.