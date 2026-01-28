الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 8.51% بالربع الثالث من 2025

مدينة الكويت

قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محليا ارتفع خلال الربع الثالث من العام 2025 بنحو 51ر8 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.

وأضافت الإدارة في الاحصائية الصادرة اليوم الاربعاء أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 77ر9 في المئة نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنفس النسبة.

وأوضحت أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 08ر7 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة (تكرير النفط) بنحو 77ر9 في المئة لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا لاهميتها النسبية داخل سلة السلع.

وذكرت أنه بمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين فقد أظهر الربع الثالث من العام الماضي والفترة المماثلة من العام 2024 انخفاضا بنسبة 62ر8 في المئة إذ تراجعت مجموعة الصناعة الاستخراجية بنسبة 50ر10 في المئة نتيجة انخفاض أسعار استخراج النفط بنحو 27ر5 في المئة.

وبينت أن مجموعة (الصناعة التحويلية) انخفضت 09ر2 في المئة جراء انخفاض أسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 9 في المئة لافتة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 82ر1 في المئة مقارنة مع أغسطس الماضي نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة (الصناعات الاستخراجية) بنسبة 75ر1 في المئة.

وأضافت (الاحصاء) أن ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 99ر1 في المئة جاء نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة (تكرير النفط) بنسبة 3 في المئة في حين ظلت أسعار مجموعة (الماء والكهرباء) ثابتة خلال نفس الفترة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين مؤشرا مهما يرتبط بالاداء الاقتصادي إذ يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتأثيرها على الميزان التجاري للاقتصاد المحلي كما يعد من المدخلات المعلوماتية المهمة لحساب معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة.