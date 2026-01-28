وزير الصحة يفتتح جناح الجراحة الجديد في المستشفى الأميري

وزير الصحة يفتتح الجناح الجديد للجراحة في المستشفى الأميري

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء الجناح الجديد للجراحة في المستشفى الأميري ضمن خطة الوزارة واستراتيجيتها في إعادة تأهيل الأجنحة وتحديدا بأقسام الجراحة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي إن جناح الجراحة هذا يعد الثاني الذي تم افتتاحه في المستشفى الأميري خلال أسبوعين بعد إعادة تأهيلهما ليضافا إلى المنظومة الصحية واستخدامهما في أقسام الجراحة وخدمة المرضى.

وأوضح أن الطاقة السريرية للجناحين تبلغ 60 سريرا و20 غرفة خاصة و40 غرفة للعمومي إضافة إلى غرف الأدوية والأطباء والتمريض والغرف الإدارية وقد تم تأهيلهما بأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال المرضى.

وأضاف أن خطة وزارة الصحة في العام 2026 تتضمن تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الشمالية والجنوبية أو في وسط العاصمة كما سيتم استقطاب الأطباء الزوار من مختلف دول العالم.

ولفت في موازاة ذلك إلى “الدعم التام لكوادرنا الوطنية التي وصلت إلى العالمية وقادت العمل الطبي في الكثير من دول العالم سواء في الجراحات الروبوتية أو المستعصية وزراعة الأعضاء والكلى أو عمليات القلب المفتوح”.

يذكر أنه تم افتتاح الجناح الجديد الأول للجراحة في المستشفى الأميري الأسبوع الماضي والثاني اليوم بعد تجديدهما وإعادة تأهيلهما وذلك التزاما من الوزارة بتقديم خدمات طبية متطورة ومتكاملة للمرضى.