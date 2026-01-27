وزير الدفاع يستعرض مع نظيره السعودي في الرياض العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي الدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الشيخ عبد الله على عبد الله السالم الصباح مع الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الرياض خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للمملكة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.