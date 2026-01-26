وزير الإعلام يعلن أسماء الفائزين بالدورة الأولى من جائزة الكويت للإعلام “شراع”

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أعلن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أسماء الفائزين بجائزة الكويت للإعلام (شراع) في دورتها الأولى وذلك بعد اعتماد النتائج من اللجنة العليا للجائزة.

وقال الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن جائزة (شراع) تأتي تأكيدا على اهتمام دولة الكويت بتكريم الكفاءات الإعلامية الوطنية ودعم الطاقات المبدعة في مختلف مجالات العمل الإعلامي بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز المهنية والابتكار وترسيخ الرسالة الإعلامية المسؤولة في ظل الدعم المستمر للقيادة السياسية في البلاد.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التميز الإعلامي وتحفيز المنافسة الإيجابية بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مشيدا بالمستوى المتقدم للأعمال المشاركة وما عكسه ذلك من وعي مهني وقدرة على مواكبة التطورات التقنية وتقديم محتوى إبداعي نوعي.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل أحد المسارات الداعمة لاستراتيجية الوزارة في الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز جودة المحتوى وترسيخ قيم المصداقية والابتكار والالتزام بالمعايير المهنية.

وذكر الوزير المطيري أن تكريم الفائزين بالجائزة سيكون في الـ11 من شهر فبراير المقبل بالتزامن مع ختام احتفالية الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025 ما يعكس المكانة الرمزية للجائزة ودورها في إبراز المنجز الإعلامي الوطني ضمن هذا الحدث الثقافي والإعلامي العربي البارز.

وأوضح أن الإعلان عن الفائزين جاء بعد استكمال أعمال التحكيم وفق اللوائح المنظمة للجائزة من قبل لجان مستقلة تضم نخبة من الكفاءات الإعلامية والأكاديمية مشيرا إلى أن جائزة (شراع) ستواصل دورها في دعم الإعلام الوطني وتحفيز الإبداع والتميز. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العليا للجائزة ولجان التحكيم على ما قدموه من جهود لانجاح هذه المسابقة.

وفي إعلان أسماء الفائزين عن فئة الجوائز الفردية فقد حصل كل من محمد مراد على جائزة أفضل صورة وعبدالله العنزي على أفضل كاريكاتير وعبدالله بوفتين على أفضل محاور وحمد الشمري على أفضل صانع محتوى وتركي الرشيدي على أفضل عمود صحفي ويوسف العبدالله على أفضل تقرير استقصائي وفضة المعيلي على أفضل مقال نقدي.

وبفئة الجوائز الجماعية فقد نال جائزة أفضل عمل حواري (بودكاست روايتهم) لشركة أوبر للإنتاج الفني وجائزة أفضل عمل وثائقي حصل عليها (الشارخ صخر الضاد) لشركة ميديا فورس للإنتاج الفني والمسرحي فيما فاز برنامج (ديوانية الياقوت والأنصاري) بجائزة أفضل برنامج تفاعلي في إذاعة 360 في حين نال عمل (القدس) جائزة أفضل عمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لشركة اتش ايه ميديا للإنتاج الفني.

وفي فئة الجوائز المقدمة من اللجنة العليا فقد ذهبت جائزة الشخصية الإعلامية الرائدة الى الكاتب الإعلامي حسن القناعي بينما حاز المحاور فيصل العقل على جائزة الشخصية الإعلامية الشابة الواعدة بينما حصلت جريدة (القبس) على جائزة أفضل عمل إعلامي أو مؤسسة إعلامية عن عمل تناول قضية (التحول الرقمي).