سمو أمير البلاد يهنئ أمير قطر بانتخاب الشيخ جوعان آل ثاني رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي.

معربا سموه رعاه الله عن اعتزازه بهذا الفوز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها دولة قطر الشقيقة ويعد تقديرا لإنجازات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ومسيرته الرياضية الحافلة.

متمنيا سموه رعاه الله لسعادته كل التوفيق والسداد ولدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد مما يتطلعون إليه من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.