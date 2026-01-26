الأرصاد الجوية: العبدلي تسجل أعلى كميات أمطار بـ 34.8 ملم وأقلها الجهراء بـ 4 ملم

مدينة الكويت

سجلت محطات إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني كميات متفاوتة من الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس الأحد وبلغت أعلاها في منطقة (العبدلي) بـ8ر34 ملم وأقلها في الجهراء ب 4 ملم.

وقال مدير (الأرصاد الجوية) بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن منطقة (الصابرية) سجلت كمية بلغت 1ر14 ملم وفي المناطق الساحلية سجلت محطة (رأس السالمية) 9ر8 ملم تلتها محطة (الراية) 5ر8 ملم وسجلت محطة مطار الكويت الدولي 1ر7 ملم فيما سجلت محطة مزرعة الأبرق 5 ملم وأخيرا محطة الجهراء 4 ملم.

وأوضح العلي أن البلاد شهدت هطول أمطار أمس تراوحت كمياتها بين الخفيفة والمتوسطة في عدد من المناطق إثر امتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض آخر متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن المنخفض انحسر تدريجيا من صباح أمس ما سمح بتأثير مرتفع جوي آخر ساهم في خفض درجات الحرارة ونشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى استمرار متابعة وتسجيل الإدارة العامة للطيران المدني عبر إدارة الأرصاد الجوية الحالات الجوية بدقة وتزويد الجهات الرسمية والجمهور بالتقارير اللازمة لضمان السلامة العامة.