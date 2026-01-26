وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيري بلجيكا وكندا

معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سعادة سفير مملكة بلجيكا الصديقة لدى دولة الكويت كريستيان دوومز

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير مملكة بلجيكا الصديقة لدى دولة الكويت كريستيان دوومز.

هذا وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على توسعة أطر التعاون بينهما نحو آفاق أرحب لتعزيز مسارات التواصل بين البلدين الصديقين.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفيرة دولة كندا الصديقة لدى دولة الكويت تارا شيرواتر

كما استقبل معاليهما سعادة سفيرة دولة كندا الصديقة لدى دولة الكويت تارا شيرواتر.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات وبما بخدم مصالحهما المشتركة.