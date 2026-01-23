الداخلية: قوة كويتية تتوجه إلى قطر للمشاركة في تمرين “أمن الخليج العربي 4”

قوة كويتية تتوجه إلى قطر للمشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 4"

أعلنت وزارة الداخلية مغادرة القوة الكويتية المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 4) إلى دولة قطر الشقيقة اليوم الجمعة تجسيدا لعمق التعاون والتكامل الأمني بين دول مجلس (التعاون) وتعزيز العمل المشترك في المجال الأمني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “رحلات المغادرة انطلقت وفق وفق الخطة المعتمدة بعد استكمال القوة المشاركة انتقالها بكامل عتادها ومعداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بما يعكس مستوى الجاهزية العالية وتوحيد الجهود الخليجية لتنفيذ المهام الميدانية المشتركة بكفاءة واقتدار”.

وأضافت أن التمرين يهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية الأمنية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية الخليجية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني المشترك والتعامل مع مختلف التحديات والسيناريوهات المحتملة بروح الفريق الخليجي الواحد.

وذكرت (الداخلية) أن هذه المشاركة تؤكد التزام الوزارة بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار ويحفظ مكتسبات دول (التعاون).