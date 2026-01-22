جمعية الهلال الأحمر تنفذ إخلاء وهميا بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز الجاهزية والسلامة

فريق من وزارة الصحة الكويتية خلال عملية الاسعاف ضمن الاخلاء الوهمي اليوم

نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس تجربة إخلاء وهمي في مقرها بالتعاون مع الجهات المختصة في إطار تعزيز ثقافة السلامة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بأهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة عند وقوع الحوادث والطوارئ.

وقال المدير العام للجمعية فواز المزروعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تجربة الإخلاء تأتي ضمن البرامج التدريبية الدورية لـ(الهلال الأحمر) لرفع مستوى الجاهزية لدى العاملين والتأكد من كفاءة خطط الطوارئ وسرعة الاستجابة في حال وقوع أي طارئ.

وأضاف المزروعي أن التمرين نفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة ممثلة بفرق الطوارئ الطبية.

وأوضح أن الإخلاء تم وفق فرضية تحاكي الواقع ممثلة باندلاع حريق افتراضي داخل المبنى ونقل حالة إصابة مع تفعيل جرس الإنذار وإخلاء العاملين وفق الإجراءات المعتمدة وبإشراف فرق السلامة ومساندة الجهات المختصة بما عكس مستوى عاليا من التنسيق والجاهزية بين كل الأطراف المشاركة .

وذكر أن التمرين سبقه تدريب مكثف للعاملين على آليات الإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة لضمان سلامتهم مبينا أن هذه الخطوات تأتي ضمن حرص الجمعية على تعزيز جاهزية مرافقها ورفع كفاءة كوادرها في التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه التمارين يعكس التزام جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوفير بيئة عمل آمنة وترسيخ ثقافة السلامة المهنية والوقاية مشيدا بتعاون الجهات المشاركة ودورها الفاعل في إنجاح التمرين وتحقيق أهدافه في رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ.