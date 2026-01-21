تخريج 10 طلاب ضباط كويتيين من كلية الشرطة القطرية

تخريج 10 طلبة ضباط كويتيين من كلية الشرطة القطرية ضمن الدفعة الثامنة تحت رعاية وحضور أمير دولة قطر

احتفلت كلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة في دولة قطر اليوم الأربعاء بتخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين من بينهم 10 طلاب ضباط من دولة الكويت وذلك تحت رعاية وحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وحضر الحفل القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر بالإنابة محمد الزعبي والملحق العسكري الكويتي في دولة قطر العميد الركن بدر الرسمان ومدير أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد يوسف الحمدان إلى جانب عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية العربية والاجنبية.

وهنأ الملحق العسكري الكويتي في قطر العميد الركن بدر الرسمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الخريجين على شرف الانضمام إلى القطاع العسكري ونقل لهم تحيات القيادة العسكرية وتمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في خدمة بلدهم الكويت.

وقال إن الطلبة الضباط الكويتيين أظهروا طوال الدورة التزاما كبيرا ب”الضبط والربط” وكذلك بتوجيهات القيادة العسكرية الكويتية مؤكدا حرص الضباط الكويتيين الذين يلتحقون بالدورات العسكرية الخارجية على التعلم من قادتهم وزملائهم وذلك لرفع اسم الكويت عاليا وخدمة بلدهم.