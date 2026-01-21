وزير المالية: الكويت توفر بيئة مستقرة وخالية من المخاطر للمستثمر الأجنبي

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم

أعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم عن ارتياحه للمسار السياسي الذي تنتهجه البلاد مؤكدا أنه يوفر بيئة مستقرة وخالية من المخاطر للمستثمر الأجنبي.

وقال المخيزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء على هامش منتدى دافوس المقام حاليا في سويسرا إن ” حالة عدم الوضوح وعدم اليقين التي يمر بها العالم هي أبعد ما تكون عن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة الكويت”.

وأضاف أن مشاركة دولة الكويت في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تعد فرصة سانحة لإبراز رؤيتها الاقتصادية أمام محفل دولي مهم مؤكدا حرص دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول بما يحقق المصلحة المشتركة المتبادلة ويدعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي في البلاد.

وقال إنه يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى جانب وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بضرورة تطبيق الخطط المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه ناقش في اجتماعات عقدت على هامش المنتدى عددا من الموضوعات المهمة منها الإصلاحات التي تقوم بها دولة الكويت في مجالات الرعاية السكنية وتطوير السكن الخاص إضافة إلى قضايا الدين العام والإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها رفع الإيرادات غير النفطية وخطط التنويع الاقتصادي.

ومن المقرر ان يركز الاجتماع السنوي الذي يعقد بعنوان (روح الحوار) على أهمية الحوار المباشر والتفاهم والتعاون الدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي بما في ذلك مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم إضافة إلى مناقشة ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي ومصادر الطاقة المتجددة وارتباطه الوثيق بالتغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية.

ويشهد الاجتماع في نسخته الحالية مشاركة واسعة لأكثر من 3000 مشارك يمثلون أكثر من 130 دولة منهم نحو 400 من قادة ورؤساء دول وحكومات وصناع القرار وكذلك كبريات الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ونخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم.