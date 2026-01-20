البحرين تدشن أكبر محطة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت وتعزز الربط الكهربائي الخليجي

دشن نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة اليوم الثلاثاء محطة الجسرة لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت لتكون أكبر محطة لنقل الكهرباء على مستوى المملكة.

وأكد الشيخ خالد في تصريح له بهذه المناسبة أن افتتاح المحطة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير شبكة نقل الكهرباء الوطنية الممتد منذ بدايات إدخال خدمة الكهرباء في مملكة البحرين في ثلاثينيات القرن الماضي حين كانت المنامة سباقة على مستوى المنطقة كأول عاصمة خليجية تعرف خدمة الكهرباء.

واشار ان افتتاح محطة الجسرة يواصل مسيرة التطوير عبر مراحل متعاقبة شملت إنشاء محطات رئيسية وصولا اليوم الى افتتاح أكبر محطة لنقل الكهرباء على مستوى المملكة في منطقة الجسرة.

وقال إن ذلك التطور التاريخي يعكس استمرارية التحديث والبناء كنهج راسخ تختطه المملكة وتتعاظم منجزاته في ظل العهد الزاهر لملك البحرين وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني تعزيزا للمكتسبات الوطنية وضمانا لاستدامة البنية التحتية الداعمة لمتطلبات التنمية الشاملة.

وأوضح أن أهمية المشروع إلى جانب حجمه تكمن في دوره المحوري في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى المملكة ورفع قدرتها التشغيلية بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق مستويات عالية من الموثوقية والكفاءة بما يخدم مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية وبالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال إدارة وتنفيذ مشاريع الطاقة ويسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات التي تتطلب بنية تحتية ذات جاهزية عالية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني أن تنفيذ مشروع محطة الجسرة جاء ضمن إطار العمل المؤسسي المتكامل الذي تقوده هيئة الكهرباء والماء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما أسهم في إنجاز المشروع وفق البرامج الزمنية المعتمدة وأعلى المعايير الفنية وبكفاءات وطنية متخصصة قادرة على إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة الكهرباء والماء البحريني المهندس كمال بن أحمد أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز موثوقية واستدامة خدمات الكهرباء والماء بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي والعمراني في مملكة البحرين.

وأوضح أن المشروع شمل إنشاء محطة نقل كهرباء بجهد 400/220 كيلوفولت في منطقة الجسرة إلى جانب تمديد أكثر من 120 كيلومترا من كابلات الجهد العالي 400 كيلوفولت ونحو 96 كيلومترا من كابلات الجهد 220 كيلوفولت وربطها بالشبكة الوطنية.

وبين أن المشروع يسهم في ترقية الربط الخليجي من جهد 200 إلى 400 كيلوفولت ما أدى إلى رفع سعة الربط مع دول مجلس التعاون من 926 إلى 1359 ميغاوات بما يعزز كفاءة تبادل الطاقة الكهربائية ويدعم التشغيل الاقتصادي واستقرار الشبكة.

وأضاف أن المشروع أسهم في زيادة القدرة الإجمالية للمحولات الكهربائية من 975 ميغا فولت أمبير إلى ألفي ميغا فولت أمبير الأمر الذي يتيح تخفيف الأحمال الكهربائية في منطقة الرفاع بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ويعزز موثوقية شبكة نقل الكهرباء.

وأشار إلى أن محطة الجسرة تعد من المشاريع الوطنية الكبرى التي نفذت بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة عبر حزم متكاملة شملت أعمال المحطات والمفاتيح الكهربائية والمحولات والمفاعلات وكابلات الجهد العالي إضافة إلى الخدمات الاستشارية والإشراف الهندسي وذلك وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات العالمية.