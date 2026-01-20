وزير الصحة يصدر قرارًا وزاريًا ينظم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي

وزير الصحة د. أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا بتنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار شمل تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي وفق إطار تشريعي واضح ومعتمد وإخضاع جميع الأدوية البشرية لالتزام التسجيل والتسعير المسبق قبل تداولها في السوق المحلي، مع تحديد نسب الربح المسموح بها ومنع أي مغالاة سعرية حماية للمستهلك.

وأشارت إلى ان القرار اعتمد المقارنات الخليجية والعالمية والدراسات الاقتصادية كمرجعية أساسية في تحديد الأسعار، إضافة إلى إقرار آليات واضحة لمراجعة الأسعار والاعتراض عليها بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.