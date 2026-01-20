وكيل وزارة الداخلية يبحث مع سفير سلطنة عمان لدى البلاد موضوعات مشتركة

وكيل وزارة الداخلية خلال استقباله سفير سلطنة عمان

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي والوزير المفوض شهاب بن سالم الرواس نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لاسيما في المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن اللواء الوهيب نقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك مع عمان. وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وبدعم القيادتين الرشيدتين في الكويت وعمان لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.

بدوره أعرب السفير العماني وفق البيان عن شكره وتقديره للواء الوهيب على حفاوة الاستقبال مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.