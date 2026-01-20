وكيل الحرس الوطني يقوم بجولة تفقدية في ميدان الشهداء بمعسكر الصمود

وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس يقوم بجولة تفقدية في ميدان الشهداء بمعسكر الصمود

‏قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بجولة تفقدية في ميدان الشهداء بمعسكر الصمود نقل خلالها للمنتسبين تحيات القيادة ممثلة برئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائبه الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وتقديرها لجهودهم في القيام بالمهام المنوطة بهم.

وأكد الفريق البرجس حسب بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الثلاثاء أهمية ميدان الشهداء ضمن منظومة ميادين الرماية في الحرس الوطني وباعتباره رديفا وداعما لميادين الرماية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح ويساهم في صقل مهارات الرماية لمنتسبي الحرس الوطني ليؤدوا دورهم في الدفاع عن الوطن على أكمل وجه.

وأشار إلى استمرار الحرس الوطني في تطوير البنية التحتية في كل المعسكرات لتتلاءم مع خططه وطموحاته في الارتقاء بدوره ضمن المنظومة الأمنية مشددا على مواصلة بذل الجهود وتطوير الخطط التدريبية للمنتسبين للحفاظ على جاهزيتهم.