اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية لترسيم الحدود البحرية تعقد اجتماعها الـ13 في بغداد

اللجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية

عقدت اللجنة الفنية والقانونية الكويتية – العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) اجتماعها الـ13 اليوم الإثنين بالعاصمة العراقية بغداد حيث ترأس وفد دولة الكويت نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في حين ترأس وفد جمهورية العراق الشقيق وكيل وزارة العدل زياد التميمي.

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إن الجانبين جددا التأكيد على أهمية استمرارية عقد اللجنة الفنية والقانونية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162 وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.