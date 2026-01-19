وكيل وزارة الداخلية يجتمع برؤساء القطاعات المشاركة بتمرين “أمن الخليج العربي 4” في قطر

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يجتمع برؤساء القطاعات المشاركة بتمرين "أمن الخليج العربي 4" الذي سيقام الشهر الجاري في قطر

عقد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الإثنين اجتماعا مع رؤساء القطاعات المعنية المشاركة في التمرين الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 4) الذي يقام بدولة قطر الشقيقة الشهر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللواء الوهيب نقل إلى الحضور توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بأهمية هذا التمرين في تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والتكامل الميداني بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والاحترافية وتمثيل دولة الكويت بالشكل المشرف بما يعكس كفاءة منتسبي وزارة الداخلية وجاهزيتهم مشيدا بجهود القطاعات المشاركة واستعدادها للمشاركة الفاعلة في التمرين.

وأضاف أن مشاركة القوة الأمنية الكويتية في التمرين التعبوي الخليجي تأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الخليجية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة الميدانية لمنتسبي (الداخلية) في التعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ بما يسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد.

حضر الاجتماع رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي ورئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل وذلك للاطلاع على الجاهزية وخطط المشاركة.