فريق عمل الأمن السيبراني الخليجي يعقد اجتماعه الـ21 في الكويت

فريق عمل الأمن السيبراني المشارك بالاجتماع ال21 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت

عقد فريق عمل الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الإثنين اجتماعه الـ21 الذي تستضيفه دولة الكويت برئاسة مدير العمليات السيبرانية العميد الركن قتيبة المذن.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات والتطبيقات العملية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وحماية البنى التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توحيد الجهود وتطوير القدرات السيبرانية بما يدعم أمن واستقرار دول المجلس ويواكب التطورات المتسارعة في المجال السيبراني.