الإعلام: جناح الكويت بمعرض “إكسبو أوساكا الدولي 2025” فاز بالجائزة الفضية ضمن “BrandEx 2026”

جناح دولة الكويت في معرض إكسبو أوساكا 2025

أعلن الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الإعلام سالم الوطيان فوز جناح دولة الكويت بمعرض (إكسبو اوساكا الدولي 2025) باليابان بعنوان (منارة الرؤية) بالجائزة الفضية ضمن (BrandEx 2026) في فئة أفضل عرض موضوعي معماري الأمر يعد انجازا دوليا يعكس البعد الاستراتيجي للرسالة الثقافية والاعلامية التي تتبناها دولة الكويت.

وقال الوطيان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن “هذا التتويج يجسد الدعم المستمر من القيادة السياسية ويمثل ترجمة عملية لاستراتيجية وزارة الاعلام في تعزيز المشاركات الخارجية النوعية وتكريس الحضور الاعلامي والثقافي للكويت في المحافل الدولية الكبرى بما يسهم في بناء صورة ذهنية ايجابية للدولة وتفعيل دور القوة الناعمة كأحد المسارات الداعمة للدبلوماسية الثقافية والاعلامية”.

وأضاف أن “هذا التتويج يؤكد كذلك فاعلية النهج القائم على ابراز الهوية الوطنية عبر أدوات ابداعية وتجارب تفاعلية معاصرة”.

وأشار الوطيان إلى أن هذا الانجاز جاء ثمرة لتوجيهات ودعم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي يؤكد دائما أهمية أن تكون المشاركات الخارجية منصات استراتيجية تعكس قيم الكويت الانسانية وتراثها الحضاري وتواكب في الوقت ذاته التحولات العالمية في أساليب العرض والتواصل مع التركيز على الانسان بوصفه محور الرسالة.

وأوضح الوطيان أن وزارة الاعلام وبتلك الرؤية حرصت على أن يكون جناح دولة الكويت في (إكسبو اوساكا الدولي 2025) نموذجا متقدما في توظيف الثقافة والاعلام لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية وابراز الرؤية المستقبلية للدولة في مجالات الثقافة والتعليم والاستدامة.

وأكد استمرار وزارة الاعلام في دعم وتنفيذ مشاركات خارجية مدروسة تنسجم مع استراتيجيتها العامة وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت على الخارطة الثقافية والاعلامية الدولية.