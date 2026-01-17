الجيش السوري يدخل المناطق الواقعة إلى شرق حلب بعد انسحاب قوات قسد

قوات الجيش السوري تتجه في شرق مدينة حلب

أعلن الجيش السوري السبت أن قواته بدأت دخول مناطق تقع إلى الشرق من مدينة حلب، غداة إعلان قوات قسد موافقتها على الانسحاب منها عقب اشتباكات بين الطرفين.

وجاء في بيان بثّه التلفزيون السوري الرسمي “بدأت طلائع قوات الجيش العربي السوري بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس آليات عسكرية تتجه إلى ما كان يشكل الخط الفاصل بين الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد، قرب دير حافر.

ومساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن قواته ستنسحب صباح السبت من المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب “بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج” مع السلطات السورية بناء على اتفاق وقّعه الطرفان في العاشر من آذار/مارس الماضي.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق الاتفاق الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

وكان مسؤولون في قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، عقدوا اجتماعا الجمعة لبحث خفض التوتر بين الأكراد والسلطات السورية في منطقة دير حافر، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم “قسد” فرهاد الشامي وكالة فرانس برس.

وفي الأسبوع الماضي، تمكن الجيش السوري من إخراج مقاتلي “قسد” من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، ثاني كبرى المدن السورية.